Зустріч Путіна і Кемерона почалася без рукостискання - ЗМІ

Зустріч Путіна і Кемерона проходить в павільйоні для офіційних осіб і делегацій паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Важко передбачити, як пройде зустріч, вона розпочалася без традиційного рукостискання, повідомляє РИА «Новости».Читайте такожПрем’єр Великої Британії: наступний місяць для РФ буде вирішальним

Як повідомив раніше в четвер британський прем'єр, він має намір заявити про ряд умов, необхідних для нормалізації відносин з РФ, у тому числі настояти на визнанні Петра Порошенка обраним президентом України і на припиненні підтримки терористів на сході країни.