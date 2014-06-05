Зустріч Путіна і Кемерона почалася без рукостискання - ЗМІ
21:29, 05 червня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін розпочав робочий візит до Франції із зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, який має намір обговорити з російським лідером заходи з врегулювання ситуації в Україні. Зустріч розпочалася без рукостискання.
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон/ REUTERS
Зустріч Путіна і Кемерона проходить в павільйоні для офіційних осіб і делегацій паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Важко передбачити, як пройде зустріч, вона розпочалася без традиційного рукостискання, повідомляє РИА «Новости».Читайте такожПрем’єр Великої Британії: наступний місяць для РФ буде вирішальним
Як повідомив раніше в четвер британський прем'єр, він має намір заявити про ряд умов, необхідних для нормалізації відносин з РФ, у тому числі настояти на визнанні Петра Порошенка обраним президентом України і на припиненні підтримки терористів на сході країни.
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