Бій біля ”Маринівки” закінчився

22:52, 05 червня 2014
Політика
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В результаті спланованих бойових дій Державної прикордонної служби та Збройних сил України під час бою у пункті пропуску ”Маринівка” знищено 1 автомобіль ”Урал”, 2 автомобілі ”КамАЗ” та 1 БТР терористів. 

REUTERS

Є інформація про втрати з числа нападників. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення. Про це інформує відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Як повідомляв УНІАН, частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.

Станом на 20.00 прикордонникам, які обороняються в пункті пропуску «Маринівка», надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України. У повідомленні ДПСУ зазначається, що протистояння триває. З боку прикордонного відомства 5 поранених. Їм надано медичну допомогу, однак всі виявили бажання продовжувати бій.

Авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.

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