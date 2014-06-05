Бій біля ”Маринівки” закінчився

Є інформація про втрати з числа нападників. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення. Про це інформує відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Читайте такожНа кордоні з РФ почався бій: прикордонників штурмують на БТР та КамАЗах з кулеметами

Як повідомляв УНІАН, частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.

Станом на 20.00 прикордонникам, які обороняються в пункті пропуску «Маринівка», надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України. У повідомленні ДПСУ зазначається, що протистояння триває. З боку прикордонного відомства 5 поранених. Їм надано медичну допомогу, однак всі виявили бажання продовжувати бій.

Авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.