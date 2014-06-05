Голова Держприкордонслужби: Зараз потрібно зробити все для захисту кордону України

Як ідеться у зверненні Литвина до громадян України, на українсько-російському кордоні у межах Луганської та Донецької областей склалася вкрай складна ситуація.

«Проникнення на територію України загонів озброєних терористів з Російської Федерації стали буденними проблемами прикордонників. Навіть у цю хвилину в пункті пропуску «Маринівка» наш особовий склад веде жорстокий бій з терористами, які атакують прикордонників з двох сторін: одна озброєна банда напала зі сторони російського пункту пропуску «Куйбишево», друга - з території України», - зазначає Литвин.Читайте такожУ ДПСУ спростовують інформацію про отримання прикордонниками хабарів за пропуск транспорту з бойовиками

Він запевняє, що прикордонна служба вжила всіх можливих заходів для захисту кордону України, «проте наші можливості обмежені через об’єктивні причини, аналіз яких пропоную провести пізніше. Зараз потрібно зробити все для захисту кордону нашої держави».

«Сьогодні я вкотре закликаю до того, що треба негайно здійснити комплекс заходів щодо оборони державного кордону наявними силовими та правоохоронними ресурсами держави, а також припинити інформаційне протистояння в суспільстві, дискредитацію дій прикордонної служби, особовий склад якої зі зброєю в руках захищає інтереси держави. Ми захистимо кордон і державу тільки спільними діями всіх силових та правоохоронних структур. Давайте, врешті, разом обороняти Україну», - закликав голова Державної прикордонної служби.