У автобусі, який потрапив в аварію в Польщі, їхали жителі Івано-Франківської області

Одного українця уже виписали із лікарні, ще двоє українців - у критичному стані.

ТСН вдалося дізнатися, що серед загиблих та потерпілих в цій аварії, є жителі Івано-Франківської області. За номером мікроавтобуса вдалося з'ясувалося, що власник буса, найімовірніше, саме він був за кермом, житель прикарпатського села Яблуньки.

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Йому сорок років, у нього троє маленьких дітей. І він не перший рік возив людей за кордон на замовлення. Також журналісти дізналися, що в мікроавтобусі їхала ще одна жителька Яблуньок. Це 43-річна завідувачка сільського дитячого садочка. Поки що невідомо, чи вижили ці двоє в аварії.