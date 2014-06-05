Стан двох постраждалих у ДТП в Польщі українців важкий - консульство

Про це УНІАН повідомили в українському консульстві у Кракові, відзначивши, що на даний момент немає підтвердження того, скільки українців могло загинути у цій аварії. "Зараз на місце виїхав генеральний консул, який буде це з'ясовувати", - відзначили у консульстві.

Співрозмовник агентства повідомила, що на даний момент є лише підтвердження, що в польських лікарнях перебувають троє громадян України.

Серед них у важкому стані 41-річний чоловік і 26-річна дівчина, а чоловік 1976 року народження має менш серйозні травми. У консульстві повідомили, що ці громадяни мали при собі дозволи на постійне перебування у Чехії.Читайте такожВ Польщі розбився український автобус: загинули 7 осіб (фото)

Представник поліції в Опольському воєводстві, де сталася аварія, сказав кореспонденту УНІАН, що під час аварії загинули як пасажири автобуса, так і дорожні працівники.

Він сказав, що на даний момент немає поки підтвердження, ким є загиблі та зарано говорити про причини аварії.

За даними поліції, після ДТП до лікарень потрапили 5 чоловік, а на місці загинуло семеро. "За попередніми даними правоохоронців, які працюють на місці, мікроавтобус з українськими номерами зіткнувся з мікроавтобусом дорожньої служби", - повідомили в поліції. У поліції назвали "дуже серйозним" це ДТП, але спростували повідомлення деяких ЗМІ про те, що після аварії один з мікроавтобусів загорівся.