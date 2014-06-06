Порошенко і Меркель обговорили євроінтеграцію України

Також політики обговорили спільне бачення ключових елементів врегулювання ситуації на сході України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Петра Порошенка, вечеря пройшла в офісі канцлера в Берліні. Під час зустрічі Ангела Меркель особисто привітала Петра Порошенка з перемогою. Вона також заявила про готовність співпрацювати з українським президентом по широкому колу питань.

У свою чергу Петро Порошенко поінформував канцлера Німеччини про своє бачення подальших кроків на президентському посту. Зокрема, йшлося про відновлення миру, налагодження всеукраїнського діалогу. Крім цього, Петро Порошенко назвав одними з головних завдань - боротьбу з корупцією, внесення змін до Конституції, з окремим акцентом на децентралізацію влади, а також економічні реформи.

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Також Ангела Меркель і Петро Порошенко обговорили питання перспективи підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС найближчим часом.