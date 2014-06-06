Меркель і Путін на зустрічі обговорювали тільки Україну

14:37, 06 червня 2014
Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін всю свою годинну зустріч присвятили бесіді про ситуацію в Україні.

фото REUTERS

Про це розповів прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. «Ангела Меркель і Володимир Путін повністю сконцентрувались на українських справах, на пошуках українського врегулювання», - повідомив він, передає ИТАР-ТАСС.

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Відповідаючи на питання, чи говорили лідери про розбіжності в підходах між Москвою і Берліном по Україні, Дмитро Пєсков сказав: «Саме цьому і була присвячена бесіда».

Зустріч канцлера Німеччини і російського президента проходила за закритими дверима, в присутності помічників і прес-секретарів у готелі «Нормандія» в центрі Довіля.

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