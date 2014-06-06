Меркель заявила, що Німеччина підтримуватиме Порошенка

Про це політик заявила перед офіційною вечерею з новообраним президентом України. Крім того, канцлер похвалила українців за мудрість, яка дозволила обрати лідера в першому турі, і заявила: Берлін прагне миру для всіх українців, передає ТСН.

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"Ми готові допомогти словом і ділом. Ми хочемо долучитися до того, щоби скоро всі українці жили в мирі та безпеці, і щоб економічний розвиток прискорився, бо люди мають бачити результати своєї боротьби за свободу. Щоб оновилася вся політична система", - заявила Ангела Меркель.

Петро Порошенко, своєю чергою, сказав, що сподівається на допомогу в проведенні реформ і боротьбі з корупцією.