Майдан покликав Порошенка, Кличка і Яценюка прийти в неділю на віче

Від них активісти хочуть почути відповідь на питання, що буде з країною далі. А від Арсенія Яценюка вимагають відзвітувати перед Майданом за перші 100 днів роботи уряду, оскільки він єдиний з лідерів Майдану, який вже четвертий місяць працює у владі, передає ТСН.uа.

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У той же час на віче запрошують і ключових міністрів, які передусім відповідають за економічні питання, а також проведення антитерористичної операції.

Сьогодні ж активісти прийшли під стіни Верховної Ради, де уряд на чолі з Арсенієм Яценюком звітував перед парламентарями за 100 днів роботи. Біля парламенту майданівці стояли з плакатами із закликами прийти на віче і відзвітувати перед людьми.