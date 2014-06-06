Майдан покликав Порошенка, Кличка і Яценюка прийти в неділю на віче
У неділю, 8 червня, о 12.00 Майдан проведе чергове віче, куди активісти запросили президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та київського міського голову Віталія Кличка.
Від них активісти хочуть почути відповідь на питання, що буде з країною далі. А від Арсенія Яценюка вимагають відзвітувати перед Майданом за перші 100 днів роботи уряду, оскільки він єдиний з лідерів Майдану, який вже четвертий місяць працює у владі, передає ТСН.uа.
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У той же час на віче запрошують і ключових міністрів, які передусім відповідають за економічні питання, а також проведення антитерористичної операції.
Сьогодні ж активісти прийшли під стіни Верховної Ради, де уряд на чолі з Арсенієм Яценюком звітував перед парламентарями за 100 днів роботи. Біля парламенту майданівці стояли з плакатами із закликами прийти на віче і відзвітувати перед людьми.