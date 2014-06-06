Яценюк: Україна повинна стати членом Європейського союзу

«Я впевнений, що ми заслуговуємо того, щоб бути членом Європейського союзу, і наше просування в бік європейського майбутнього є незворотнім, впевненим і рішучим», - заявив Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті з нагоди підсумків 100 днів роботи Кабінету міністрів.

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Прем'єр-міністр також вважає, що підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС є першим кроком до того, щоб у перспективі Україна стала його членом.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня на прохання української сторони. ЄС в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари в пакеті загальної допомоги Україні, в результаті чого Київ отримає майже 500 млн євро за рік.