Під час бою в "Маринівці" українського пілота взяли на приціл два літаки РФ - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив голова Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат від «УДАРу» Віктор Чумак, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

«Під час бою у пункті пропуску "Маринівка" разом з української авіацією була піднята російська авіація, і наш пілот доповідав, що він при виконанні бойових завдань знаходився постійно в прицілі двох російських літаків», - зазначив Чумак.

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«Сучасні літаки обладнані системами, які сповіщають, що літак знаходиться під прицілом або в захваті ракети супротивника», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 червня невідомі обстріляли пункт пропуску «Маринівка» на кордоні з Росією, що в Шахтарському районі Донецької області.

Вдень 5 червня терористи знову обстріляли пункт пропуску «Маринівка».

Того ж дня авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападникам на пункт пропуску «Маринівка». Також прикордонникам у цьому пункті надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України.

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Бій закінчився ввечері 5 червня. В результаті бойових дій було знищено 1 автомобіль "Урал", 2 автомобілі "КамАЗ" та 1 БТР терористів. Є інформація про втрати з числа нападників.

З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення.