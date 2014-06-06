Бойовики на Донбасі утримують в полоні більше 200 осіб з різних країн - Тарута
Бойовики терористичної організації "ДНР" утримують в заручниках понад 200 осіб з різних країн.
Голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута заявив, що бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» утримують в заручниках більш як 200 чоловік із різних країн.
Про це Тарута заявив у інтерв'ю інтернет-виданню "ОстроВ", розміщеному на тимчасовому сайті Донецької ОДА.
«Від імені влади переговорну групу очолює мер Донецька Олександр Лук’янченко. Сьогодні переговори сконцентровані навколо звільнення заручників – бойовики зараз незаконно утримують більш як 200 чоловік, громадян різних країн», - сказав Тарута.
За його словами, зробити кроки вперед у переговорному процесі заважає кілька обставин.
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«Перше – це кадрова чехарда серед бойовиків і постійна зміна парламентерів з їхнього боку. Друге – відсутність у них ясних політичних цілей. Ці люди не можуть сформулювати фундаментальні питання: як і де вони бачать Донбас через місяць, рік, п'ять років», - сказав голова Донецької ОДА.
При цьому він наголосив, що переговори будуть продовжені.
«Вони – єдиний шлях, іншого не існує. Будь-яка війна завжди рано чи пізно закінчується переговорами і миром – це твердження не вимагає доказів. Я дуже сподіваюся на те, що люди зі зброєю це теж розуміють. Розуміють марність, надуманість і безглуздя цього конфлікту», - відзначив Тарута.