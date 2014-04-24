Мера Єнакієвого примушують присягнути на вірність «Донецькій народній республіці» - ОДА

Єнакіївський міський голова Валерій Олійник перебуває під постійним тиском з боку сепаратистів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

«Мер Єнакієвого знаходиться під постійним тиском з боку представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», які примушують його до прийняття присяги на вірність республіки шляхом погроз і образ», - сказано в повідомленні.

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Крім того, в ОДА відзначили, що представники «ДНР», бажаючи знайти компроміс, йдуть на контакт з місцевим керівництвом в деяких містах області. Так, в місті Сніжне вироблену спільну домовленість з міською владою вони намагаються узгодити з керівництвом «ДНР» в Донецьку. А в Харцизьку питання про проведення референдуму активісти намагаються винести на сесію міськради 25 квітня.