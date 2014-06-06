Нацгвардія відмежувалася від звернень про необхідність НС на Донбасі

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Нацгвардії.

«Командування Національної гвардії України обурено зверненням «громадського штабу об`єднання під назвою «Національна гвардія» до президента України з низкою вимог для врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях», - підкреслюється в заяві.

Її автори вимагають терміново припинити робити будь-які недостовірні заяви від імені Національної гвардії України та таким чином дискредитувати військове формування.

В Нацгвардії звернули увагу, що «зазначене громадське об`єднання не є офіційно зареєстрованою громадською організацією та не має жодного права для оприлюднення офіційних заяв від імені Національної гвардії України».

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«Звертаємося особисто до пана Волкова, як голови вищезгаданого об`єднання, терміново припинити робити заяви від Національної гвардії України, адже на такі заяви його ніхто не уповноважував. У протилежному випадку командування Національної гвардії України змушене буде звернутися до суду», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, на прес-конференції було оприлюднено звернення Нацгвардії України із закликом до Порошенка замість Антитерористичної операції провести на території Донбасу широкомасштабну військову операцію, запровадивши надзвичайний стан.