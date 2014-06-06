Нацгвардія відмежувалася від звернень про необхідність НС на Донбасі
Національна гвардія України відмежувалася від звернень нібито від її імені до новообраного президента України Петра Порошенка про необхідність введення надзвичайного стану на території східних областей України та проведення широкомасштабної військової операції.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Нацгвардії.
«Командування Національної гвардії України обурено зверненням «громадського штабу об`єднання під назвою «Національна гвардія» до президента України з низкою вимог для врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях», - підкреслюється в заяві.
Її автори вимагають терміново припинити робити будь-які недостовірні заяви від імені Національної гвардії України та таким чином дискредитувати військове формування.
В Нацгвардії звернули увагу, що «зазначене громадське об`єднання не є офіційно зареєстрованою громадською організацією та не має жодного права для оприлюднення офіційних заяв від імені Національної гвардії України».
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«Звертаємося особисто до пана Волкова, як голови вищезгаданого об`єднання, терміново припинити робити заяви від Національної гвардії України, адже на такі заяви його ніхто не уповноважував. У протилежному випадку командування Національної гвардії України змушене буде звернутися до суду», - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, на прес-конференції було оприлюднено звернення Нацгвардії України із закликом до Порошенка замість Антитерористичної операції провести на території Донбасу широкомасштабну військову операцію, запровадивши надзвичайний стан.