У Нацгвардії закликають Порошенка ввести НС і закрити кордони з Росією

Громадська рада Національної гвардії України закликає президента Петра Порошенка до введення надзвичайного стану і проведення повномасштабної військової операції для ефективної боротьби з терористами на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Громадської ради Громадського штабу “Національна гвардія України” Володимир Волков.

Він розповів, що громадська рада звернулася до Порошенка з листом, в якому висловила ряд пропозицій щодо врегулювання ситуації на сході країни.

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“Президент має розглянути пропозицію Громадської ради Нацгвардії щодо повномасштабної військової операції. Ми вимагаємо також негайного закриття кордону з Російською Федерацією, введення надзвичайного стану, посилення прикордонних військ та видати наказ про взяття під охорону державного кордону Національній гвардії. А в місцях скупчення терористів необхідно провести локальну і ефективну військову операцію”, - зазначив Волков.

У свою чергу, заступник голови Громадської ради Громадського штабу “Національна гвардія України” Ростислав Афанасьєв зазначив, що на території України на сьогодні вже проникли близько 10 тисяч терористів і тому зволікати з радикальними заходами не можна.

Він також заявив, що у листі до президента міститься пропозиція про створення бригади в Нацгвардії України, яка б фінансувалася за рахунок громади.

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“Ми пропонуємо президенту створити бригаду Нацгвардії, фінансування якої візьме на себе громадськість. Необхідно провести загальновійськову операцію з прикриттям кордону. Якщо ми будемо топтатись на місці, то кожен день стане програшем. Ще тиждень тому у рядах терористів було 5 тисяч бійців, зараз уже близько 10. І якщо підготовлені бійці їх не зупинять, то ця зараза поширюватиметься”, - сказав Афанасьєв.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

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Із 15 квітня у Луганській та Донецькій областях проходить антитерористична операція.

3 червня Турчинов доручив секретарю РНБО України Андрію Парубію вивчити питання необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де проводиться АТО, для запобігання дальшому розвитку та припинення збройного конфлікту на території України.