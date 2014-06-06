Прикордонники очікують повторної атаки на пункт пропуску "Маринівка"

За даними українських прикордонників, терористи можуть вже сьогодні повторити атаку на український кордон, повідомляє кореспондент ТСН.

Як заявив голова Держприкордонної служби Микола Литвин, зафіксовані певні перегрупування підрозділів та техніки сепаратистів, які свідчать про підготовки до нових нападів. Зокрема, "Маринівка" має дуже уразливе географічне розташування.

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"Ситуація на ділянці луганської, донецької ділянки кордону вкрай складна, кожен день ми виходимо на бойові зіткнення, і кожен день у нас немає простих буденних днів служби. Цей пункт пропуску ("Маринівка", - прим.ред.) має свою специфіку, що там відкрита практично місцевість і вони почали обхід. Я думаю, що сьогодні ще буде продовження всіх цих дій, тому що йде перегрупування там цих сил і ми готуємося до послідуючих дій", - повідомив Литвин.

Нагадаємо, зараз бійці Луганського прикордонного загону, які відбивали 16-годинну атаку у Луганську, знаходяться в Києві. У столиці вони відпочинуть і повернуться нести службу на кордоні.