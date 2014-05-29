В цілому український кордон перетнули 4,5 тисяч бойовиків із РФ – батальйон «Азов»

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник командира батальйону «Азов» Ярослав Гончар.

«В цілому, за тими, що є у мене, даними, на територію Донецької і Луганської областей незаконно проникли близько 4,5 тис. бойовиків із Росії», - сказав він.

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«Ці бойовики – це набрід зі всього колишнього Радянського Союзу», - вважає Гончар.

«Ситуація склалася таким чином, що кордон у нас незахищений, цей набрід має можливість перетинати кордон нашої держави», - констатував заступник командира батальйону «Азов».