В цілому український кордон перетнули 4,5 тисяч бойовиків із РФ – батальйон «Азов»
14:30, 29 травня 2014Політика
10 0
Український кордон у Донецькій і Луганській областях незаконно перетнули 4,5 тис. бойовиків із Росії.
У східні області України звозять бойовиків з усього колишнього СРСР / REUTERS
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник командира батальйону «Азов» Ярослав Гончар.
«В цілому, за тими, що є у мене, даними, на територію Донецької і Луганської областей незаконно проникли близько 4,5 тис. бойовиків із Росії», - сказав він.
Читайте такожСеред бойовиків посилилася паніка та розбіжності, вони почали "зливати" інформацію штабу АТО
«Ці бойовики – це набрід зі всього колишнього Радянського Союзу», - вважає Гончар.
«Ситуація склалася таким чином, що кордон у нас незахищений, цей набрід має можливість перетинати кордон нашої держави», - констатував заступник командира батальйону «Азов».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter