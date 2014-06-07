МЗС вручило Росії чергову ноту щодо порушення режиму на кордоні

Зокрема, зовнішньополітичне відомство України звернулося з вимогою до російської сторони надати роз’яснення щодо чергових фактів грубого порушення режиму українсько-російського державного кордону. У цьому зв’язку вказано на затримання 30 травня українськими прикордонниками на напрямку Новая Надєжда (Росія) – Дібровка (Україна) озброєних осіб при спробі незаконного перетинання кордону з території Росії зі значною кількістю зброї.

Читайте такожУ Нацгвардії закликають Порошенка ввести НС і закрити кордони з Росією

28 травня було порушено повітряний простір України з боку Росії – у зоні антитерористичної операції припинено несанкціонований політ безпілотника російського виробництва.

5 червня групою озброєних осіб на бронетранспортері та вантажних автомобілях з важким озброєнням здійснено з російського боку напад на пункт пропуску «Маринівка» на території нашої держави. Після збройної відсічі українських силовиків згадані особи безперешкодно відступили на російську територію.

Російській стороні заявлено рішучий протест у зв’язку з бездіяльністю прикордонної служби та інших компетентних органів Росії, які не перешкоджають незаконному переміщенню озброєних організованих формувань та осіб на територію України. Такі дії російської сторони вже призвели до порушення безпеки на українсько-російському державному кордоні та різкого загострення обстановки у прикордонних районах на території України.

Результатом стало рішення Уряду України про припинення руху через українсько-російський державний кордон у восьми пунктах пропуску в Донецькій та Луганській областях.

МЗС України привернуло увагу до безпосередньої участі російських парамілітарних утворень, зокрема, так званих «казаков», у захопленні та утриманні в Донецькій та Луганській областях вісьмох членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Російську сторону закликано негайно здійснити необхідні дії для невідкладного звільнення захоплених членів місії ОБСЄ.