Путін наказав посилити охорону кордону Росії з Україною
14:34, 07 червня 2014Політика
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Мета посилення режиму охорони - виключення незаконних переходів кордону.
REUTERS
Президент РФ Володимир Путін дав вказівку прикордонній службі ФСБ Росії прийняти всі необхідні заходи щодо посилення режиму охорони держкордону з Україною з метою виключення незаконних переходів.
Про це повідомили журналістам у прес-службі глави російської держави, передає ИТАР-ТАСС.
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