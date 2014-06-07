Путін наказав посилити охорону кордону Росії з Україною

Мета посилення режиму охорони - виключення незаконних переходів кордону.

Президент РФ Володимир Путін дав вказівку прикордонній службі ФСБ Росії прийняти всі необхідні заходи щодо посилення режиму охорони держкордону з Україною з метою виключення незаконних переходів. Про це повідомили журналістам у прес-службі глави російської держави, передає ИТАР-ТАСС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter