Путін наказав посилити охорону кордону Росії з Україною

14:34, 07 червня 2014
Політика
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Мета посилення режиму охорони - виключення незаконних переходів кордону.

REUTERS

Президент РФ Володимир Путін дав вказівку прикордонній службі ФСБ Росії прийняти всі необхідні заходи щодо посилення режиму охорони держкордону з Україною з метою виключення незаконних переходів.

Про це повідомили журналістам у прес-службі глави російської держави, передає ИТАР-ТАСС.

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