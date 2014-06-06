Путін привітав позицію Порошенко з припинення кровопролиття в Україні

Як передає РИА Новости, про це Путін сказав журналістам у Довілі.

«Не можу не привітати позицію пана Порошенка з приводу того, що потрібно негайно зупинити кровопролиття на сході України. У нього є на цей рахунок план. Але який це план, краще питати не в мене, а у нього. Він у двох словах про це сказав, але одна справа говорити про це тут, у Франції, а інша справа викладати це в своїй власній країні», - сказав Путін.

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«Ще раз підкреслю, що сторонами переговорів в даному випадку повинні бути не Росія і Україна - Росія не учасниця конфлікту - а київська влада і прихильники федералізації на сході. Як це все буде імплементовано, як це буде все оформлено, напевно сказати не можу, але настрій в цілому мені здався правильним, мені сподобався», - додав він.

Путін зазначив, що у разі успішної реалізації планів «будуть створені умови і для розвитку наших відносин і в інших сферах, в тому числі в економіці».

Як повідомляв УНІАН, за підсумками свого візиту у Францію, де він зустрічався з Путіним, Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ про візит до Києва представника Росії для проведення переговорів про мирне врегулювання ситуації на сході України.

За словами Порошенка, переговори почнуться вже цієї неділі, 8 червня.

Порошенко підкреслив, що зустріч з Путіним була організована президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель за сприяння президента США Барака Обами.

”Ми обговорили перші кроки з врегулювання ситуації та план, який був запропонований мною, президентом України, в якому передбачені кроки, які повинні бути зроблені з боку Російської Федерації, які повинні бути зроблені з боку України”, - сказав Порошенко.

”Попередньо ми бачимо, що можемо мати гарні шанси на реалізацію”, - додав він.