Путін привітав позицію Порошенко з припинення кровопролиття в Україні
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не може не вітати позицію обраного президентом України Петра Порошенка про необхідність негайного припинення кровопролиття на сході України.
Як передає РИА Новости, про це Путін сказав журналістам у Довілі.
«Не можу не привітати позицію пана Порошенка з приводу того, що потрібно негайно зупинити кровопролиття на сході України. У нього є на цей рахунок план. Але який це план, краще питати не в мене, а у нього. Він у двох словах про це сказав, але одна справа говорити про це тут, у Франції, а інша справа викладати це в своїй власній країні», - сказав Путін.
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«Ще раз підкреслю, що сторонами переговорів в даному випадку повинні бути не Росія і Україна - Росія не учасниця конфлікту - а київська влада і прихильники федералізації на сході. Як це все буде імплементовано, як це буде все оформлено, напевно сказати не можу, але настрій в цілому мені здався правильним, мені сподобався», - додав він.
Путін зазначив, що у разі успішної реалізації планів «будуть створені умови і для розвитку наших відносин і в інших сферах, в тому числі в економіці».
Як повідомляв УНІАН, за підсумками свого візиту у Францію, де він зустрічався з Путіним, Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ про візит до Києва представника Росії для проведення переговорів про мирне врегулювання ситуації на сході України.
За словами Порошенка, переговори почнуться вже цієї неділі, 8 червня.
Порошенко підкреслив, що зустріч з Путіним була організована президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель за сприяння президента США Барака Обами.
”Ми обговорили перші кроки з врегулювання ситуації та план, який був запропонований мною, президентом України, в якому передбачені кроки, які повинні бути зроблені з боку Російської Федерації, які повинні бути зроблені з боку України”, - сказав Порошенко.
”Попередньо ми бачимо, що можемо мати гарні шанси на реалізацію”, - додав він.