На Донеччині терористи захопили водосховище і почали скидати воду - ОДА

На Донеччині в районі 13.00 терористи захопили Карлівське водосховище. З погрозою застосування сили вони вимагали від працівників відкрити шлюзи, повідомляють "Новости Донбасса".

Співробітники відмовилися виконувати накази, які можуть призвести до жертв і затопленню шести населених пунктів, розташованих нижче водосховища,- повідомляє тимчасовий сайт облдержадміністрації.

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Без відома співробітників КП "Вода Донбасу" вони підняли щити на дамбі і почали скидати воду в русло річки. За попередніми даними, щити були підняті на 10 см.

Істотної загрози прилеглим населеним пунктам це не несе. Разом з тим, про плани озброєних людей на даний момент нічого не відомо. Представники облдержадміністрації зараз з'ясовують плани терористів з метою запобігання надзвичайної ситауции.

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У разі, якщо шлюзи не будуть перекриті, можливо знадобиться евакуація жителів. У разі повного скидання води є ймовірність затоплення території навколо водосховища Курахівської ТЕС.

Станом на 14.30 спуск води припинено. Але водосховище залишається захопленим.