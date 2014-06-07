На Донеччині терористи викрали селищного голову
08:30, 07 червня 2014Політика
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Бойовики з "ДНР" продовжують викрадати людей.
REUTERS
Терористи з так званої "Донецької народної республіки" вночі 6 червня викрали Олександрівського селищного голову у Мар'їнському районі Донецької області. Також вони забрали його заступника.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обладміністрації, передає ТСН.ua.
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"На даний момент вони знаходяться в будівлі СБУ Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами губернатора Донецької області Сергія Тарути, в заручниках у терористів знаходяться 200 чоловік.
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