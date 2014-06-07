На Донеччині терористи викрали селищного голову

Терористи з так званої "Донецької народної республіки" вночі 6 червня викрали Олександрівського селищного голову у Мар'їнському районі Донецької області. Також вони забрали його заступника.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обладміністрації, передає ТСН.ua.

Читайте такожГорлівські терористи на викрадених Porsche, Ferrari і Bentley намагаються втекти в РФ

"На даний момент вони знаходяться в будівлі СБУ Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами губернатора Донецької області Сергія Тарути, в заручниках у терористів знаходяться 200 чоловік.