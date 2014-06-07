Президент, парламент і Кабінет міністрів будуть діяти як єдине ціле - Яценюк

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Знаю: як єдине ціле будуть діяти Президент, парламент і Кабінет міністрів», - повідомив Яценюк.

Разом з тим, він також привітав Порошенка зі вступом на посаду президента України.

«Сьогодні у нас є законний і легітимно обраний на чесних і прозорих виборах Глава держави. Мільйони українців своїм вибором довели, що Україна - єдина і неподільна», - написав прем`єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, відбулася інавгурація новообраного Президента країни. У залі Верховної Ради були присутні представники близько 60 офіційних зарубіжних делегацій, з яких 23 глави держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій.