Відбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

На урочистому засіданні були присутні колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, в той же час був відсутній Віктор Янукович, який, як відомо, ховається в Росії.

Також у сесійній залі був присутній весь склад уряду на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Всі фракції і групи парламенту, а також іноземні делегації. У залі також були присутні лідери політичних партій, у тому числі лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Колишні глави уряду та парламенту країни. Крім цього, у сесійній залі парламенту також були присутні дружина та діти нового глави держави, а також його батько Олексій Порошенко.

Коли Петро Порошенко входив в будівлю Верховної Ради, один з солдатів, що стояв поблизу двері, спочатку випустив гвинтівку, а потім і сам нахилився, і було зрозуміло, що йому стало погано. Після цього солдата забрали.



У Приміщенні Верховної Ради України Порошенко, поклавши руку на Пересопницьке євангеліє, ухвалив таку присягу: "Я, Петро Порошенко, волею народу обраний Президентом України, вступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Відразу після складання присяги на вірність українському народові Порошенко підписав текст присяги та передав його голові Конституційного суду Юрію Бауліну. Після цього Баулін оголосив, що новообраний президент склав присягу і вступив на посаду президента України і отримав Свідоцтво про вступ на посаду Президента та офіційні символи глави держави - Знак президента України, Печатку і Булаву.

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський Порошенко вручив Посвідчення президента України.

Після цього Національний заслужений академічний український хор їм. Верьовки виконав Молитву за Україну " Миколи Лисенка. Потім Петро Порошенко підписав указ про прийняття на себе повноважень Верховного головнокомандувача.

Перед своєю промовою, Президент України Порошенко закликав присутніх у ВР вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув за свободу і незалежність України.

“Багато хто думав, що начебто незалежність дісталася нам без будь-яких зусиль. Це неправда. За нашу незалежність і самостійність боролися цілі покоління українських патріотів, за неї загинули герої Небесної сотні, за неї гинуть українські воїни і мирні громадяни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто загинув за свободу і незалежність України", - сказав Порошенко.

У своїй промові Президент України Петро Порошенко закликав усіх скласти зброю і обіцяє амністію тим, хто не вбивав людей і не фінансував терористів на Донбасі.

"Я йду в президенти, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Мир - це головне, до чого прагне український народ", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що не хоче війни і не жадає помсти: "Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я хочу миру і доб'юся єдності України". Крім цього, п'ятий президент України обіцяє приділити велику увагу Донбасу і закликає його жителів до діалогу. Він також підкреслив, що всенародні вибори президента поставили жирний хрест на розмовах про нібито нелегітимності української влади. Він зазначив, що цей міф був посіяний російською пропагандою і кланом Віктора Януковича, який зрадив Донбас і пограбував його ще більшою мірою, ніж всю країну в цілому.

Президент України також пропонує провести дострокові місцеві вибори на Донбасі: “Нам потрібен легітимний партнер по діалогу, говорити з бандитами ми не будемо. Ми готові оголосити дострокові місцеві вибори на Донбасі для формування партнерів по діалогу”, - сказав Порошенко.

Петро Порошенко також підкреслив, що Крим є і буде українським: «Росія окупувала Крим, який є, був і буде українським. Вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії», - підкреслив він.

Крім цього, Президент Порошенко заявив, що Україна була, є і буде унітарною державою.

«Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз потрібно делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа з децентралізації розпочнеться вже в цьому році змінами до Конституції. Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради, але Україна була, є і буде унітарною державою. Маячня про федералізацію не має грунту для України», - підкреслив Порошенко.

Петро Порошенко також пообіцяв якнайшвидше підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

"Європейський вибір - це серце нашого національного ідеалу, це вибір, зроблений нашими предками. Що нам потрібно конкретно зробити, щоб жити вільно, щоб жити безбідно, жити в мирі та безпеці. Це все написано в Угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС ... ", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент України також виступив за дострокові вибори парламенту.

"Важливою частиною суспільного запиту на повне перезавантаження влади є і дострокові вибори парламенту. Чинний склад шановного нашого зібрання не зовсім відповідає настроям суспільства. Воно суттєво змінилося в 2012 році, а жити по-новому і означає, що не можна нехтувати волею народу », - підкреслив він.

Президент України заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою в Україні, але при цьому зазначив, що Конституція гарантує вільний розвиток російської та інших мов.

"Жити вільно означає і вільно розмовляти рідною мовою, керуватися 10 статтею Конституції, а вона визначає українську мову як єдину державну, і гарантує вільний розвиток російської та інших мов. Слово, труд, мир, зарплата, пенсія, стипендія звучать дуже схоже, що на українською, що російською », - підкреслив він.