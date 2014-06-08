Саакашвілі радить Порошенку не припиняти АТО і не піддаватися на провокації РФ

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі в ексклюзивному інтерв'ю ТСН зізнався, що збирається допомагати Петру Порошенку. Вже незабаром в Україну прибуде команда грузинських реформаторів, які ще кілька років тому створила "грузинське економічне диво".

Саакашвілі назвав Порошенка президентом військового часу, якому потрібна підтримка. Він розповів, що у КМДА, міністерстві юстиції, економіки та регіонах є грузинські радники.

"Я не можу працювати, але є дуже багато грузинів, які працюють", - сказав Саакашвілі.

Читайте такожПорошенко виступає за дострокові місцеві вибори на Донбасі: «Говорити з бандитами ми не будемо»У відносинах з Росією екс-президент Грузії радить Порошенку триматися міцної позиції, ні в якому разі не припиняти АТО і не піддаватися на провокації з боку північного сусіда. Тільки так, каже політик, у якого є свій сумний досвід відносин із Кремлем, треба домовлятися з Путіним.