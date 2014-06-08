Терористи заявляють, що спостерігачі ОБСЄ знаходяться у Сєвєродонецьку як заручники

Дві затримані раніше на сході України групи спостерігачів ОБСЄ знаходяться в місті Сєверодонецьку Луганської області.

Про це заявив один із лідерів терористів так званої "Донецької республіки" Андрій Пургін, повідомляють "Новини Донбасу".

"За моїми даними, затримані групи ОБСЄ знаходяться в місті Сєвєродонецьку. Це суто рефлекторне рішення, бо представники місії, які там знаходяться, - гарантія того, що в місті не будуть вестися бойові дії", - сказав Пургін.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня було втрачено зв'язок з групою спостерігачів ОБСЄ в Донецькій області. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.

30 травня ОБСЄ повідомила про затримання ще однієї групи спостерігачів організації на сході України. Зв'язок з групою в Луганській області було втрачено увечері 29 травня.

Читайте такожУкраїна очікує на звільнення заручників, які сьогодні утримуються терористами - Порошенко «В місті Сєвєродонецьк (100 км від Луганська) команду зупинили озброєні люди. До складу групи входять 4 міжнародних спостерігачі та український перекладач, команда пересувалася на двох авто», - сказано у повідомленні.

4 червня прес-центр СБУ повідомив, що Службою безпеки України встановлено безпосередню причетність російських казацьких структур до постачання зброї терористичним організаціям, що діють на сході України, а також до викрадення представників ОБСЄ 29 травня ц.р.

СБУ цитує телефоні перемовини отамана «Всєвєлікого войска донского» Ніколая Козіцина, який говорить, що усі свої дії щодо утримання заручників він узгоджує з «бєлокаменной»: «Это команда сверху. Издалека-издалека…Все согласовано».