ОБСЄ тимчасово скорочує кількість спостерігачів на Сході України

За словами генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Занньера, організація продовжить «покривати східний регіон так щільно, як це можливо, але в даний час ми повинні перемістити людей з Донецька до Харкова, Києва та Дніпропетровська, щоб вони вели моніторинг звідти», передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожВ ОБСЄ повідомляють, що їхні спостерігачі досі перебувають у полоні сепаратистів

Він додав, що організація також скоротить кількість спостерігачів і в Луганській області. «Це викликано лише міркуваннями безпеки, це не політичний жест, а тимчасовий захід», - пояснив Ламберто Занньєр.

Він уточнив, що зниклі на Сході України спостерігачі ОБСЄ живі і здорові. «Ми знаємо це. Вони живі і здорові», - сказав він. Генсек ОБСЄ назвав зниклих спостерігачів «заручниками» і відмовився уточнити, з ким ведуться переговори про їх звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня було втрачено зв'язок з групою спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій області. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.