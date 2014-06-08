З'явилося відео потужного вибуху в районі луганського аеропорту

У суботу пізно ввечері поблизу аеропорту в Луганську пролунав сильний вибух, повідомляє ТСН.

Він занепокоїв мешканців міста, які не встигли з нього виїхати.

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У соціальних мережах люди намагаються з'ясувати, що сталося поблизу аеропорту.