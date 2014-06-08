Бойовики на КамАЗах привезли на Донбас близько сотні російських спецпризначенців - батальйон "Азов"

Терористи готують Сніжне на Донеччині під опорний пункт.

Про це повідомив командир спеціального батальйону "Азов" Ярослав Гончар на своїй сторінці в Facebook.

"Вже другий день тривають активні фортифікаційні роботи. На дахах ПЗРК та снайпери (колишнє приміщення прикордонної застави, магазин Фуршет на Леніна і інші будівлі). Між блокпостами риють окопи. Навколо міста встановили кулемети "Утес" та 120мм самоходку", - пише він.

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Гончар також зазначив, що Сьогодні вночі з 2 до 3 годин колона з 4 КамАЗів, тих, що вчора увійшли, їздила в Нову Надію (Росія - прим. УНІАН), де взяли на борт близько 100 осіб.

"За попередньою інформацією, ці 100 - кадрові військовослужбовці РФ! У супроводі двох наших зрадників ці 4 КамАЗи з російським спецназом приїхали назад в Сніжне. Їх завдання - диверсійна робота", - заявив командир спецбатальйону.