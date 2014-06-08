В Артемівську вночі бойовики з гранатомета обстріляли танкову базу - ЗМІ

В Артемівську вночі терористи напали на танкову базу, повідомляє 06274.com.ua.

Від трьох потужних вибухів прокинулися мешканці прилеглих до військової частини районів о 3.10 ранку. В сусідніх будинках і магазинах вилетіли шибки.

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Обставини події поки офіційно не коментують. За інформацією видання, невідомі стріляли по військовій частині з гранатомета. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, що це другий напад на дану військову частину: у квітні солдатам вдалося відбити збройний штурм.