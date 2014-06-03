Терористи напали на колону сил АТО й підбили БТР, є жертви - Тимчук
За оперативними даними групи «Інформаційний опір», з боку українських силовиків 1 загиблий, 13 поранених.
Терористи напали на колону сил антитерористичної операції, що прямувала з Ізюма в район Слов'янська.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
Читайте такожПід Слов'янськом працює артилерія й кружляють вертольоти - активіст
«За оперативними даними групи «Інформаційний опір», терористи вчинили напад на колону сил АТО, що виходила з Ізюма в район Слов'янська. Під час нападу було підбито БТР українських силовиків. Зав'язався бій. У ході бойового зіткнення атаку було відбито. З боку силовиків 1 загиблий, 13 поранених. Про втрати з боку терористів немає даних», - повідомив Тимчук.
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, що під Слов'янськом йде активна наступальна фаза АТО. За його словами, ведеться інтенсивна перестрілка.
"В районі Семенівки кілька влучень терористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Витримали. Молодці конструктори", - написав він.
За словами активіста Юрія Касьянова, інтенсивна перестрілка на околиці Слов'янська почалась приблизно о 5.30 ранку.
"Близько години активно працювала артилерія. Чути черги з 30 мм гармат, якими озброєні БТ4Е. Важко і часто рвуться снаряди більшого калібру"", - зазначив він.
Касьянов також заявляє, що над місцем бою літає літак-розвідник.