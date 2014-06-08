У мережі з'явилося відео, як у Сніжне прибули три вантажівки з терористами і БТР
15:59, 08 червня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано в'їзд у місто Сніжне трьох вантажівок з терористами і БТР.
REUTERS
Про це свідчить відеозапис, розміщена в акаунті групи "Інформаційний опір" на Youtube.
На відеозаписі можна бачити, як в місто в'їжджає коллона з трьох вантажівок і кількох мікроавтобусів та БТР.
Нагадаємо, командир спеціального батальйону "Азов" Ярослав Гончар на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в Сніжному на дахах встановили ПЗРК, між блокпостами терористи риють окопи.
Нардеп Олег Ляшко повідомив, що у Сніжне прибули близько 300 бойовиків і Бтри, встановили кулемет і зенітне знаряддя - Ляшко
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