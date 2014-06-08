У мережі з'явилося відео, як у Сніжне прибули три вантажівки з терористами і БТР

Про це свідчить відеозапис, розміщена в акаунті групи "Інформаційний опір" на Youtube.

На відеозаписі можна бачити, як в місто в'їжджає коллона з трьох вантажівок і кількох мікроавтобусів та БТР.

Нагадаємо, командир спеціального батальйону "Азов" Ярослав Гончар на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в Сніжному на дахах встановили ПЗРК, між блокпостами терористи риють окопи.

Нардеп Олег Ляшко повідомив, що у Сніжне прибули близько 300 бойовиків і Бтри, встановили кулемет і зенітне знаряддя - Ляшко