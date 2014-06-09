На Донбасі терористи викрали зі складу шахти вибухівку і детонатори

На Донбасі терористи пограбували шахту – з підземного складу шахти імені Скочинського вони викрали майже 720 кілограм амоніту та 360 детонаторів.

Про це повідомили джерела в ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», пише «ОстроВ». Як стало відомо, 15 озброєних бойовиків назвалися представниками ”Донецької народної республіки”. Читайте такожТерористи обстріляли базу рятувальників в Торезі, двоє загинули За словами джерела, видача вибухівки з підземного складу, могла здійснюватися тільки за наводкою. Крім вибухівки, сепаратисти викрали близько кілометра дроту.

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