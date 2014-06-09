На Донбасі терористи викрали зі складу шахти вибухівку і детонатори
00:48, 09 червня 2014Політика
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На Донбасі терористи пограбували шахту – з підземного складу шахти імені Скочинського вони викрали майже 720 кілограм амоніту та 360 детонаторів.
REUTERS
Про це повідомили джерела в ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», пише «ОстроВ».
Як стало відомо, 15 озброєних бойовиків назвалися представниками ”Донецької народної республіки”.
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За словами джерела, видача вибухівки з підземного складу, могла здійснюватися тільки за наводкою.
Крім вибухівки, сепаратисти викрали близько кілометра дроту.
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