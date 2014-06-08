Терористи викрали з донецької шахти майже тонну вибухівки - ЗМІ

720 кілограмів амоніту та 360 детонаторів забрали з підземного складу шахти ім. Скочинського бойовики терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє джерело агентство «Острів» у ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська

На територію шахти зайшли 15 озброєних бойовиків. За словами джерела, видача вибухівки з підземного складу, могла здійснюватися лише за наводкою.

Крім вибухівки, сбойовики викрали близько кілометра дроту.