Терористи викрали з донецької шахти майже тонну вибухівки - ЗМІ
19:20, 08 червня 2014Політика
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Крім вибухівки, терористи викрали близько кілометра дроту.
Терористи забрали з донецької шахти майже тонну вибухівки - ЗМІ / pr.kharkov.ua
720 кілограмів амоніту та 360 детонаторів забрали з підземного складу шахти ім. Скочинського бойовики терористичної організації «ДНР».
Про це повідомляє джерело агентство «Острів» у ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська
На територію шахти зайшли 15 озброєних бойовиків. За словами джерела, видача вибухівки з підземного складу, могла здійснюватися лише за наводкою.
Крім вибухівки, сбойовики викрали близько кілометра дроту.
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