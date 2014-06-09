ЗМІ: Путін не мав права брати участь в урочистостях у Нормандії

Про це сьогодні пише оглядач The Washington Post Маша Гессен, статтю якої цитує сайт Крым.Реалии.

На її думку, вимушена зустріч Володимира Путіна і президента США Барака Обами у Франції виглядала так, ніби «двоє розлучених батьків прийшли на випускний до своєї дитини».

Автор нагадує, що три місяці тому саме Путін здійснив перше силове захоплення території в Європі з часів Другої світової війни.

Читайте такожПутін на зустрічі в Нормандії буде сидіти недалеко від Порошенка - президент ФранціїЗа це Хілларі Клінтон і принц Уельський Чарльз порівняли його з Адольфом Гітлером. «Але банальним і, схоже, порожнім для політики це порівняння стало не тому, що його часто повторювали. А тому, що Путіна включили в список гостей на святкуванні Дня «Д», - пише автор.

Вона нагадує, що в 1994 році президент Франції Фрасуа Міттеран не запросив тодішнього російського колегу Бориса Єльцина через антикомуністичну політику. В 2004 році Путін став першим лідером Росії, який разом з іншими лідерами святкував День «Д».

День «Д» - загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається день початку військової операції. Найбільш відома операція, пов'язана з датою «День Д» - 6 червня 1944 року, коли війська західних союзників почали операцію «Оверлорд» висадкою повітряного і морського десантів на узбережжі французької Нормандії.