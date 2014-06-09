Терористи показали полонених українців, яких «допитують» російські ЗМІ

16:28, 09 червня 2014
Політика
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У полоні терористів на Донбасі перебувають 6 українських військовослужбовців.

фото REUTERS

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. На відео, яке він розмістив на своїй сторінці у соцмережі, журналісти російських телеканалів проводять допит солдатів і при цьому ставлять їм провокаційні запитання, передає "Українська правда".

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«Судячи з відео, за камерою в глибині залу сидять озброєні люди. На відео не видно, хто ставить питання і що за люди знаходяться в конференц-залі, куди направлено зброю «слухачів» прес-конференції. Та й самі питання більш схожі на допит, ніж на прес конференцію», - зазначив Владислав Селезньов.

«Весь цей фарс більше нагадує кризу, в якій солдати хочуть вижити, змушено відповідаючи на заздалегідь заготовлені провокаційні питання озброєних людей», - зазначив Владислав Селезньов.

Разом з тим, один з лідерів терористів Мирослав Руденко заявив, що у них в полоні, крім українців, перебувають громадяни й інших країн. Раніше голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута заявляв, що у полоні терористів залишаються близько 200 заручників - громадян різних країн.
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