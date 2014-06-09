Будинок у Миколаєві могли підірвати, аби приховати сліди вбивства - ЗМІ

Міліція Миколаєва підозрює, що вибух у 5-поверховому будинку могли влаштувати навмисне, аби приховати сліди вбивства 50-річної жінки.

Читайте такожВ Миколаєві під завалами виявлено тіло загиблої жінки (уточнена)

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що під завалами будинку, що вибухнув сьогодні вранці, знайшли жінку зі слідами насильницької смерті – загиблу душили дротом від праски.

Тепер у правоохоронців з'явилася нова версія вибуху будівлі – його могли влаштувати, аби приховати сліди вбивства. Міліція наразі має одного підозрюваного – чоловіка, який знаходиться у лікарні з численними опіками тіла. Саме він виходив з квартири загиблої. Після його візиту до оселі 50-річної жінки на кухні був перерізаний газовий провід.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, близько 5 години ранку у м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.

Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття.

У результаті вибуху травмовано троє мешканців, одного з яких госпіталізовано у тяжкому стані.