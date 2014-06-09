За фактом вибуху в Миколаєві відкрите провадження, розшукується власниця квартири - МВС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ МВС розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

У МВС зазначили, що встановлюється особа й чоловіка, якого було госпіталізовано до лікарні з опіками. За словами мешканців будинку, саме він проживав у квартирі, де стався вибух. З місця події він намагався зникнути, але був затриманий сусідами.

Читайте такожЗМІ: Після вибуху в Миколаєві з під'їзду вибіг чоловік зі слідами серебрину на тіліРайон можливої небезпеки оточений, працівники батальйону патрульної служби та спеціальної роти міліції здійснюють охорону громадського порядку, інспектори ДАІ забезпечують безпеку дорожнього руху. Будинок знеструмлений та відключений від газу. У дворі будинку організовано роботу оперативного штабу по ліквідації наслідків надзвичайної події, опитуються свідки, формуються списки осіб, які б могли перебувати на той час у квартирах зазначеного будинку, надається допомога громадянам у разі необхідності вирішення будь-яких питань.

Як було встановлено правоохоронцями, з чотирьох мешканців квартири, де стався вибух, двоє дорослих та дитина 2013 року народження знаходяться наразі у сусідньому регіоні. Місце перебування власниці житла - 50-річної жінки - наразі встановлюється. Рятувальники розчищають завали, ведеться пошук осіб, які можуть бути між панелями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5.00 стався вибух у 5-поверховому житловому будинку по вул. Молодогвардійській в Ленінському районі м. Миколаєва, яким було пошкоджено дві квартири, розташовані на верхніх поверхах.