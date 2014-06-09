Лавров пропонує "терміново полегшити гуманітарну ситуацію в Україні"

"При всіх нюансах у нас єдина позиція в тому, що загальним знаменником залишаються женевська заява та "дорожня карта" ОБСЄ. Ці документи відкривають шлях до врегулювання, починаючи від пріоритетних кроків щодо припинення насильства і організації інклюзивного діалогу, глибокої конституційної реформи з урахуванням інтересів усіх політичних сил і усіх регіонів України", - цитує Лаврова ИТАР-ТАСС.

Читайте такожМіністр закордонних справ РФ вважає, що Захід віддаляється від Росії через її повернення до православ'я

"Ми також погодилися в тому, що необхідно вжити термінових заходів щодо полегшення гуманітарної ситуації на південному сході України", - сказав міністр закордонних справ РФ.

Лавров також зазначив, що "Росія хоче бачити Україну, як і будь-яку іншу країну, вільною, демократичною, яка захищає права меншин, в тому числі мовні, обирає губернаторів регіонів, здатної просувати свої інтереси в якості єдиної країни". При цьому він підкреслив, що вирішувати свою долю повинні самі українці, без втручання ззовні.