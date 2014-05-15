Генсек НАТО: Росія не зробила жодного кроку для виконання Женевських домовленостей

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, виступаючи на міжнародній конференції з питань безпеки в Братиславі, повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

"Політика відкритих дверей НАТО і розширення Європейського Союзу просуває вперед нашу мету єдиної і вільної Європи. Не погрозами, примусом або застосуванням сили, а вибором суверенних держав і вільних людей. Вільним вибором, а не силою, ми стерли глибокі розділові лінії через наш континент", - зазначив він.

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Генсек наголосив на тому, що Росія також підписалась під цими принципами, що кожна країна має невід'ємне право обирати або змінювати способи забезпечення своєї безпеки. І що жодна держава не має право розглядати іншу як свою сферу впливу. Це чіткі зобов'язання, які взяли на себе всі члени Організації з безпеки і співробітництва в Європі 15 років тому в Хартії європейської безпеки. І вони також закріплені в Статуті Організації Об'єднаних Націй, Гельсінському заключному акті і Основоположному акті Росія – НАТО.

"Те, що ми зараз бачимо в Україні, є кричущим порушенням основ європейської безпеки. Це небезпечна спроба повернути час назад, щоб намалювати нові розділові лінії. Путін і його уряд підірвали основоположні засади європейської безпеки. Державні ЗМІ Росії розкручують нечесний виклад фактів, щоб маніпулювати громадською думкою. І Росія не зробила жодного кроку, щоб виконати Женевські домовленості, навіть навпаки", - заявив Расмуссен.

Окрім того він додав, що судячи з дій Росії, її мета зрозуміла.

"Росія намагається створити нову сферу впливу з порушення норм міжнародного права і основних угод, які Росія сама підписала. Це має глибокі, довгострокові наслідки для нашої безпеки. І це вимагає серйозних і довгострокових рішень", - вважає він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що НАТО не очікує нової світової війни.