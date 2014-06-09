Президент Чехії: Україною досі володіла зграйка ґангстерів

У виступі Мілош Земан наголосив, що Україною досі «володіли різні групи ґангстерів, які збагачувались завдяки низці сумнівних операцій з просверленням газопроводів включно». Діяли і групи, «які не соромились найманих убивць», адже це був «звичний метод спілкування між тамтешніми політиками», сказав Земан.

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За його словами, найбільшою небезпекою для України нині є «загроза економічного банкрутства, громадянська війна і російське вторгнення», а тому Петра Порошенка, зазначив президент Чехії, «чекають нелегкі часи», передає Радіо Свобода.

На думку Мілоша Земана, «єдиний шлях, який може заспокоїти ситуацію в Україні, це децентралізація», надання регіонам більшої самостійності.

Потрібно також бути уважним у діалозі з російським президентом Володимиром Путіним, наголосив Мілош Земан і порівняв останнього із шахістом. «Якщо ви допуститесь помилки, будьте певні, він її використає. А тому рецепт простий: не робіть зайвих помилок», – додав у розмові з чеськими студентами Мілош Земан.

Президент Чехії не приїжджав на інавгурацію новообраного президента України Петра Порошенка. Як пояснювали в чеському уряді, причина – перевантаження графіку роботи чеського глави держави.

Чехію представляв міністр закордонних справ Любомир Заоралек.