Президент Чехії відмовився відзначати День перемоги з росіянами

01:03, 08 травня 2014
Світ
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Президент Чехії Мілош Земан не прийде на прийом, присвячений 69-й річниці Перемоги до Посольства Росії у Празі. 

Милош Земан

Про це повідомив речник  чеського президента  Їржі Овчачек, повідомляє  Радіо Свобода.

У п’ятницю, 9 травня на прийом до російського посольства не прийде і міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек.

Чеські ЗМІ пов’язуть це із позицією Росії щодо України.

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Раніше Мілош Земан висловився за введення війсь НАТО в Україну, якщо Росія розширить свої дії в Україні.

У попередні роки чеські президенти, і Мілош Земан, і його попередник  Вацлав Клаус брали участь в урочистостях, які влаштовувало Посольство Росії в Празі з нагоди Дня перемоги.

Цього року  9 травня до російського посольства прийдуть лише  заступники й нижчі урядовці.

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