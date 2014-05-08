Президент Чехії відмовився відзначати День перемоги з росіянами

Про це повідомив речник чеського президента Їржі Овчачек, повідомляє Радіо Свобода.

У п’ятницю, 9 травня на прийом до російського посольства не прийде і міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек.

Чеські ЗМІ пов’язуть це із позицією Росії щодо України.

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Раніше Мілош Земан висловився за введення війсь НАТО в Україну, якщо Росія розширить свої дії в Україні.

У попередні роки чеські президенти, і Мілош Земан, і його попередник Вацлав Клаус брали участь в урочистостях, які влаштовувало Посольство Росії в Празі з нагоди Дня перемоги.

Цього року 9 травня до російського посольства прийдуть лише заступники й нижчі урядовці.