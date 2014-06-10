Лавров пропонує «узгодити майбутній державний устрій» України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав за підсумками переговорів з главами МЗС Німеччини і Польщі Франком-Вальтером Штайнмайєром і Радославом Сікорським.

«Ми переконані і, як я розумію, наші партнери розділяють такий підхід, що незалежно від різних інтерпретацій різних подій, які відбулися в ході української кризи, сьогодні необхідно концентруватися на безумовному і негайному припиненні кровопролиття, припиненні застосування сили і початку діалогу за участю всіх регіонів України з тим, щоб узгодити майбутній державний устрій цієї країни», - сказав Лавров.

Він зазначив, що в ході переговорів висловлено підтримку Женевській заяві від 17 квітня і «дорожній карті» ОБСЄ.

«Ми розраховуємо, що обраний президент Петро Порошенко, який проголосив завдання зупинити конфлікт і знайти прийнятне врегулювання кризи, діятиме саме в цьому напрямку», - сказав Лавров.

За його словами, Росія підтримуватиме кроки, «щоб українці сіли за стіл переговорів і домовилися між собою».

Читайте такожГлазьєв вважає, що терористам на Донбасі варто ввести свою валюту та взяти кредит у РФ

«Причина кризи - саме усередині України, і самим українцям знаходити вихід з цієї ситуації», - сказав Лавров.

Довідка УНІАН. Росія після анексії в березні цього року Криму не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську.

Підтримувані Росією сепаратисти організували провокації й побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну і консультативну підтримку.

Українські прикордонники регулярно затримують зброю і боєприпаси, які безперешкодно надходять терористам з РФ. На боці терористів воюють численні бойовики, які є громадянами Росії.

15 квітня на сході України почалася антитерористична операція.