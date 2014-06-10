Держприкордонслужба про "Ізварине" в облозі: Життю прикордонників нічого не загрожує

Державна прикордонна служба спростовує інформацію, поширену в ряді українських ЗМІ про те, що у прикордонників прикордонного пункту “Ізварине” закінчуються боєприпаси і що керівництво відомства забуло про них.

Про це прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян сказав у коментарі УНІАН.

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“Такі розмови є більш емоційними, ніж достовірними, оскільки на даний момент життю і здоров'ю прикордонників в цьому пункті нічого не загрожує. А що стосується складних умов, в яких опинився особовий склад, то зараз весь особовий склад прикордонників на Луганщині та Донеччині перебуває в аналогічних умовах. Не можна сказати, що в пункті “Ізварине” якісь виключні катастрофічні умови. Там є все необхідне для життя і бойового забезпечення”, - сказав Слободян.

Разом з тим він визнав, що існують проблеми з поповненням боєзапасу прикордонників, оскільки вони опинились фактично в оточенні терористів: “Вони перебувають в зоні великого скупчення терористів, але командування знає про цю проблему і працює над її вирішенням”.

Крім того, Слободян поінформував про загальну ситуацію на східному кордоні і, зокрема, прокоментував закриття низки прикордонних пунктів в Луганській і Донецькій областях.

“Прикордонники перебувають фактично в епіцентрі подій: з одного боку вони відрізані кордоном з Росією, а з іншого - сотнями кілометрів української території, наповненої терористами. По всіх пунктах пропуску зараз існує загроза штурму в тих місцях, де вони ще функціонують на Луганщині та Донеччині”, - зазначив Слободян.

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Крім того, він розповів, що на закритих прикордонних пунктах пропуску українських прикордонників зараз немає. Він пояснив це тим, що на таких пунктах не було інфраструктури для постійного перебування там особового складу, прикордонники працювали там позмінно, прибуваючи на свою зміну і повертаючись назад. А оскільки наразі через терористів прикордонники не в змозі дістатися до цих пунктів, то було прийнято рішення закрити їх.

Також Слободян спростовує інформацію про те, що близько 300 кілометрів українсько-російського кордону наразі не контролюється українськими прикордонниками: “З привод 300 кілометрів, ця інформація не відповідає дійсності. Не зрозуміло, звідки взяті ці цифри. Але дійсно на деяких ділянках в Луганській та Донецькій областях не можемо здійснювати повноцінний прикордонний контроль і охорону кордону, виходячи з того, що там діють терористи. Але це не означає, що ситуацію кинуто напризволяще і що не вживаються адекватні заходи з приводу відновлення охорони кордону”, - сказав Слободян.