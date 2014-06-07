Терористи вимагають від прикордонників залишити пункт пропуску "Ізварине" до 21.00 - Тимчук

Про це йдеться у повідомленням на сторінці в соцмережі Facebook керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тымчука.

"Українським прикордонникам, які несуть службу в пункті пропуску «Ізварине» (Донецька область) терористами висунутий ультиматум з вимогою залишити пункт пропуску до 21.00 сьогоднішнього дня. У разі невиконання ультиматуму терористи обіцяють блокувати пункт пропуску і знищити особовий склад", - написав Тимчук.Читайте такожПрикордонники звинуватили Міноборони у ненаданні допомоги в боях з терористами

Крім цього, за оперативними даними групи «Інформаційний Опір», терористами обстріляно управління Донецького прикордонного загону у Маріуполі.

Обстріляно загін з підствольних гранатометів. Бойовики під'їхали до управління на цивільному автомобілі.

В результаті обстрілу троє прикордонників отримали легкі поранення.