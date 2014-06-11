Самопроголошений парламент Криму призначив свої "вибори" на 14 вересня

Таке рішення "Держрада" ухвалила на засіданні в середу, повідомила її прес-служба.

«Відповідно до Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів – Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя", пунктом 4 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, пунктом 10 частини 2 статті 8, пунктом 4 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим "Про Державну Раду Республіки Крим – Парламент Республіки Крим", частиною другою статті 5 Закону Республіки Крим "Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим" Державна Рада Республіки Крим ухвалила призначити вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим першого скликання на 14 вересня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНелегітимний "віце-прем'єр" Криму Темиргалієв подав у відставку - ЗМІ

Постанова набирає чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, кількість "депутатів" в новому "парламенті" Криму скоротиться на 25 - до 75. Це передбачено новою незаконної Конституцією окупованого Росією Криму.