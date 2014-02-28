У парламенті Криму запевняють, що на референдумі не буде питання приєднання до Росії

Головна мета референдуму - збільшення повноважень автономії. Про це журналістам повідомив член президії АРК Костянтин Бахарєв, передає Центр журналістських розслідувань.

«Наше завдання, щоб не було вакууму влади, хаосу і анархії. Референдум проведемо 25, тому що потрібен час на підготовку. Хоч ситуація і революційна, нам потрібні легітимні рішення. Ми не ставимо питання про вихід Криму зі складу України або про входження до складу Росії. Суть референдуму - удосконалення та підвищення статусу і повноважень АРК. Нам потрібно, щоб не було загрози для існування автономії», - повідомив Парламентар.

Читайте такожДо Севастополя прибули російські військові вертольоти - ЗМІ«Референдум буде означати, що Крим буде всі питання вирішувати сам. Нам не потрібна своя армія, військові, МЗС. Але всі питання будемо вирішувати ми і тільки ми», - сказав депутат Кличников.

Нагадаємо, 27 лютого захоплена озброєними людьми в масках Верховна Рада Криму призначила головою уряду автономії лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Той заявив, що відтепер кримчани, включаючи силові відомства, підкоряються тільки кримському парламенту. Також він повідомив про рішення звернутися до Росії по фінансову допомогу, щоб «вийти з кризи».

Вже 28 лютого кримські депутати заявили, що будівлю ніхто не захоплював, вони спокійно працюють, а озброєні люди в парламенті і Радміні - «кримські бійці самооборони»

Крім того, захоплена ВР АРК прийняла рішення про проведення референдуму про статус Криму. Питання, яке виноситься на всекримський референдум, лунає так: «Ви за державну самостійність АР Крим у складі України на основі договорів і угод?».

Голова Ради суддів України заявив, що в Україні немає закону про місцеві референдуми, будь-які рішення в Автономній Республіці Крим, які суперечать Конституції України, будуть нелегітимними.