Військові не відкривали мінометний або артилерійський вогонь у Слов'янську - журналіст

Українські військові не відкривали мінометного чи артилерійського вогню у Слов'янську.

Про це в ефірі Громадського.ТБ розповів журналіст Дмитро Гнап, який перебуває на місці, передає Українська правда.

За його словами, українські солдати лише відкривають вогонь у відповідь, коли в їхній бік відбуваються не менше 5-10 пострілів. "В іншому випадку, навіть немає сенсу відповідати", - зазначив він.

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"За ці кілька днів при нас ніхто з військових у бік Слов'янська не стріляв", - зазначив він.

За його словами, стріляють у самому місті.

"Перестрілка відбувається в самому Слов'янську. Вчора було видно, як був спалах в одній стороні міста, а вибух – на іншій", - додав він.

Тому, за його словами, не виключено, що двоє дітей, які загинули у Слов'янську, могли стати жертвами саме перестрілок всередині міста.