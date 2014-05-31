Терористи хочуть відправити жінок блокувати українські військові частини

Сепаратисти під гаслом "Донбас-Росія" проводять мітинг на центральній площі Леніна в Донецьку, повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Тут зібралися близько тисячі осіб. Вони тримають в руках прапори терористичної організації "ДНР", триколори, прапори "Русского блока", "Народного ополчення Донбасу".

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"Донбас буде тепер тільки російським", - заявляють учасники мітингу. "Донбас - Росія!" - скандують вони.

"В Одесі сподіваються на нас, що ми побудуємо свою країну і допоможемо їм, як нам допомагають брати-росіяни. Ви знаєте, що труни російських хлопців, хлопців з Чечні, відправили в Росію. Нам допомогли і ми допоможемо", - заявила зі сцени представник партії "Русский блок", діяльність якої заборонена в Україні, Наталія Білоцерківська.

Виступаюча запропонувала сформувати жінок, які підуть блокувати військові частини на території Донецької області.

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"Пропоную сформувати ополчення жінок, які підуть блокувати військові частини у нас. Ніхто не скаже, що стріляють у терористів, якщо підуть жінки. Ми в намети будемо записувати жінок-добровольців. Я буду особисто записувати в наметі", - заявила вона.

На площі виступив і бойовик Павло Губарєв, який вважає себе "народним губернатором", він заявив про те, що іншим областям України потрібно допомогти увійти до складу федеративної держави Новоросія".