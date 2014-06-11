Янукович, екс-посадовці із СБУ та Міноброни видали РФ секретну інформацію - радник Авакова

Екс-президент України Віктор Янукович та колишні високопосадовці із СБУ та Міноброни, що зараз перебувають в Москві, видали Росії секретну інформацію.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "5 каналу".

"У нас два колишні міністри оброни знаходяться в Росії. Секретоносії, які здали повністю всі розклади по військах. У нас два колишніх начальника СБУ також знаходяться в Росії. Колишній начальник служби зовнішньої розвідки Григорій Ілляшов теж знаходиться в Росії", - заявив він.

Читайте такожЛукашенко побажав Україні не втрачати Крим і забрати Януковича додому

"Плюс колишній Верховний Головнокомандувач Янукович також в Росії. Росії були повністю відомі всі розклади, увесь матеріальний і моральний стан українських сил", - підкреслив Геращенко.

За його словами, Україна була не готова до такого роду конфлікту.

"Це так звана гібридна війна, коли Росія не вводить сюди офіційні війська, але вводить своїх бойовиків, найманців, які фінансуються сім'єю Януковича, може бути й іншими вже російськими фондами", - сказав він.